Vacanze last minute: consigli per un risparmio intelligente

è possibile trovare numerose occasioni per organizzare un viaggio prestigioso, senza per questo dissanguare il vostro portafogli. Soprattutto per merito delle compagnie aeree low cost. Easyjet ad esempio si è evoluta per permettere ai viaggiatori di spendere ancora meno usufruendo di innovativi pacchetti vacanze che, Natale è un'ottima occasione per staccare dallo stress lavorativo e per godersi il calore della propria famiglia: questo, però, non vi impedirà di organizzare anche un viaggio all'estero, massimizzando le vostre vacanze per godervi un periodo di relax e di divertimento nelle capitali europee di maggiore fascino. Oggi, infatti,Soprattutto per merito delle compagnie aeree low cost. Easyjet ad esempio si è evoluta per permettere ai viaggiatori di spendere ancora meno usufruendo di innovativi pacchetti vacanze che, oltre al classico codice promozionale Easyjet , vi permetteranno di scegliere offerte comprendenti non solo il volo ma anche l'hotel. Vediamo insieme le 5 le città più affascinanti da visitare, tenendo sempre a mente un risparmio intelligente.

Un weekend a Barcellona

Non ci sarebbe neanche bisogno di descrivere quanto possa essere affascinante trascorrere il capodanno a Barcellona, per via della sua vita notturna e delle opportunità per passare l'ultimo dell'anno in affollatissimi pub o discoteche. Per non parlare, poi, dei tanti concerti, della possibilità di incrociare VIP e, se siete una coppia, dei numerosi ristoranti romantici sparsi per la città. Un consiglio: se ne avete la possibilità, prolungate la vacanza a Barcellona fino all'8 gennaio.

Un viaggio a Madrid

Se la vostra intenzione rimane quella di visitare la Spagna, potreste optare per Madrid e divertirvi con uno dei capodanni più folli dell'intera Europa

Il capodanno a Londra

Un'alternativa di prestigio a Barcellona potrebbe essere Londra, con la partenza prevista per il 30 dicembre da Milano ed il ritorno fissato per il 4 gennaio.

Una vacanza a Rotterdam

Se siete amanti della trasgressione, oppure volete spezzare la routine quotidiana, il consiglio è di approfittare di questo Natale per visitare Rotterdam, con i suoi Coffee Shop e le vetrine a luci rosse. Sappiate che col nuovo anno le cose in Olanda probabilmente cambieranno: è già accaduto ad Amsterdam. Rotterdam, in questo senso meno turistica della capitale, potrebbe riservarvi ancora molte sorprese.

Le feste a Vienna

Chi l'ha detto che per andare all'estero bisogna necessariamente sfruttare le offerte delle compagnie aeree low cost? Le ferrovie, anche se è raro che accada, offrono viaggi molto vantaggiosi se si è furbi e veloci nel prenotare: ad esempio, potreste passare le feste a Vienna partendo da Venezia o Bologna con le ferrovie austriache e potendo decidere in tutta tranquillità quando tornare.