Scoprire il Regno Unito

Viaggi

Il Regno Unito è una delle mete maggiormente scelte per le vacanze invernali da molte persone soprattutto quest'anno. Una delle motivazioni per cui scegliere di visitarla in questo periodo è certamente quello di voler evitare il caos che sicuramente ci sarà tra il 12 e il 15 Maggio in occasione del novantesimo compleanno della Regina Elisabetta.

Per chi ha intenzione di visitare il Regno Unito è opportuno essere a conoscenza che AccorHotels ha pensato a un'offerta imperdibile: Inverno nel Regno Unito. Grazie all'offerta potrete trovare un hotel a Londra su AccorHotels.com a prezzi estremamente vantaggiosi, avendo così l'opportunità di poter prolungare il vostro soggiorno e scoprire questa affascinante metropoli.

Sarà possibile prenotare questa offerta fino al 10 aprile 2016 per ottenere uno sconto che arriva fino al 40%. Inoltre per chi, nelle 24 ore successive alla prenotazione, dovesse trovare un'offerta nel medesimo hotel ad una tariffa più bassa avrà diritto non solo ad ottenere la stessa tariffa ma un ulteriore sconto del 10%.

Se si prenota online un hotel appartenente al gruppo AccorHotels, si avrà la possibilità di effettuare il check-in online senza avere preoccupazioni all'arrivo in hotel e alla partenza e inoltre si potrà usufruire del servizio clienti 24 ore al giorno 7 giorni su 7 nella propria lingua, che sarà disponibile a rispondere ad ogni quesito.

Tra le località coinvolte nella promozione c’è Londra, magica città in cui si potranno visitare il Natural History Museum, il Victoria and Albert Museum, lo Science Museum, la Torre di Londra, l'Abbazia di Westminster, il Wembley Stadium.

Se preferite la Scozia, potrete recarvi a Edimburgo, meta intrigante e affascinante, dove si avrà modo di visitare il Castello di Edimburgo e il Palazzo di Holyroodhouse Sempre in Scozia è consigliata una visita a Aberdeen, cittadina ricca di storia e cultura dinamica. Qui si potranno visitare la Cattedrale di Saint Machar, la Casa di Provost Skene e la Chiesa di St. Nicholas.

Tornando all’Inghilterra, potrete apprezzare Bristol, città marittima che offre molte attrazioni da visitare come la Cattedrale di Bristol e il più antico zoo del mondo o Liverpool, la terra dei Beatles dove si avrà modo di visitare il Museo dei Beatles, la Radio City Tower e lo Yellow submarine.

Concludiamo col Galles, di cui Cardiff è la capitale, in cui si può ammirare il Castello di Cardiff, il Wales Millennium Centre e il National Museum. Insomma, con “Inverno nel Regno Unito” c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Davide Gallo