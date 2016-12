Oggi ci si sposa in riva al mare

Viaggi

Sul litorale pesarese suite vista mare all'Hotel Excelsior per la prima notte di nozze a cinque stelle con accesso esclusivo alla Spa per riprendersi dal 'giorno fatidico' e dal banchetto a base di tartufi o pesce, proposti dall’Executive Chef Massimo Cardinali, mentre -a fronte di una spesa di 8.000 euro- l'Hotel Nautilus offre per l'anno successivo alle nozze una seconda luna di miele in una delle destinazioni Eden! Una proposta valida anche per le altre realtà del gruppo con alcune variazione a seconda delle strutture.

Sull’isola di Vulcano, il resort Mari del Sud, a poca distanza dalla Chiesa di Vulcano Porto, allestisce la cerimonia in un antico anfiteatro e il ricevimento su una spettacolare vista mare con piatti della cucina tradizionale siciliana.

In Sicilia, a Marina di Butera, il Sikania Resort&SPA propone un romantico matrimonio sulla spiaggia con ricevimento al ristorante Sottovento. Pure Emozioni...al Falconara Charming House & Resort : il nome del ristorante garantisce un matrimonio indimenticabile nel rispetto della tradizione culinaria siciliana. Tra le proposte wedding degli Eden Hotels anche l’Hotel Argonauti in Basilicata.

Per chi, rispetto al mare, preferisca un matrimonio nel cuore verde d'Italia, infine, l’Hotel La Meridiana di Perugia mette a disposizione la consulenza di un wedding planner.