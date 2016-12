Viaggi

Domenica 22 maggio a Giussago (PV) si festeggia la giornata della biodiversità con una bella campestre aperta a grandi e piccini (e pure agli amici 4 zampe).

La GpEcoRun del 22 maggio si terrà a Cascina Darsena (presso il Comune di Giussago). Qui i bambini potranno percorrere sentieri dove vivono cicogne, falchi cenerini, libellule oltre a scoprire un immenso patrimonio di alberi da frutta: 5 varietà di mele, 63 di pere, 30 di prugne, 19 di pesche. È il tripudio della biodiversità: in vent'anni sono state piantate oltre un milione di alberi e arbusti autoctoni che hanno permesso di ricreare un habitat simile a quello del primo millennio.

La GpEcoRun, marcia non competitiva da 5 e 10 km, nasce anche per tenere assieme la famiglia in un percorso sostenibile dove non mancano neppure gioco e partecipazione. Per i più piccoli, infatti, l'iscrizione alla marcia prevede la consegna dell'Abbecedario della sostenibilità, una pubblicazione che presenta un percorso a tappe dove vince chi sa essere veramente Green.

Syngenta, main sponsor della tappa, consegnerà ai più piccoli anche una nuovissima pubblicazione, Amici per la vita, dedicata alla scoperta del mondo del mais.

E per tutti alla fine della campestre una bella merenda a base di frutta fresca.

Appuntamento: 22 maggio ore 9.00 iscrizioni – 10 partenza (la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo perché la natura è bella sempre) Costo 5 € (gratuito per i bambini sotto i 4 anni)