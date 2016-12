I mini viaggi di giugno e luglio

Viaggi



Il conto alla rovescia per le ferie estive è iniziato e molti italiani non hanno intenzione di aspettare il mese di agosto per partire: secondo il portale Casevacanza.it (http://www.casevacanza.it), grazie al forte incremento di richieste per un solo weekend (a cui spesso si aggiungono il venerdì o il lunedì), sono pressoché raddoppiati i soggiorni a giugno e luglio rispetto all'anno scorso.

Il sito, che ha monitorato le richieste e le prenotazioni relative ai primi due mesi estivi, ha scoperto che la regione che registra l'interesse maggiore per giugno e luglio è la Puglia, con il 18,2% del totale, affermandosi così come destinazione più ambita da chi sceglie gli affitti turistici. La seguono, poi, Toscana (13,3%), Sardegna (12,7%), Emilia-Romagna (11,7%) e Liguria (11,6%).

Secondo il portale in Italia la durata media della vacanza in questo periodo è di 5 giorni: molti meno rispetto a quello che resta il tradizionale mese di "chiuso per ferie", visto che ad agosto il soggiorno medio dura 12 giorni.

«Il trend che sembra emergere per l'estate 2016 – ha dichiarato Francesco Lorenzani, Amministratore Delegato di Feries srl, proprietaria di Casevacanza.it. – è quello di allungare il più possibile le vacanze spalmandole su tutto il periodo estivo: sempre più italiani, soprattutto quelli residenti nel Centro Nord, optano per soggiorni di breve durata nella fase iniziale della bella stagione, lasciando il periodo di ferie più lungo, com'è tradizione, ad agosto. Il volume delle prenotazioni, inoltre, mostra una sempre maggiore dimestichezza nel ricorrere agli affitti turistici, fino a poco tempo fa utilizzati come alternativa all'hotel solo per le lunghe villeggiature.»

Prendendo in considerazione le 15 mete più prenotate a giugno e a luglio si scopre come, per il podio della classifica del turismo in casa vacanza, si contendano il primato la Puglia e l'Emilia Romagna: se a giugno non c'è partita e le prime tre località sono Riccione, Cattolica e Bellaria-Igea Marina - regine divertimento dell'Emilia Romagna - a luglio il primato appartiene a Porto Cesareo, seguita da Riccione e Gallipoli. Scendendo oltre il quinto posto, dal confronto dei due mesi emergono alcune differenze: tra le località più prenotate di giugno troviamo Follonica, Pietra Ligure e San Vito Lo Capo, mentre richiestissime a luglio sono San Teodoro, Vieste e San Benedetto del Tronto.

Capitolo prezzi. Casevacanza.it registra una generale stabilità dei canoni di locazione turistica, tanto per giugno quanto per luglio, ma una buona crescita dei budget investiti dagli italiani: +20% la spesa media in questo periodo, rispetto allo scorso anno. Considerando le località più prenotate a giugno si va dai 55 euro a notte di Ugento e Bellaria-Igea Marina ai 95 euro di San Vito Lo Capo e San Vincenzo; a luglio, invece, i prezzi salgono leggermente e si parte dai 60 euro per notte registrati in media a Vieste e, di nuovo, Ugento, fino ai 125 di Villasimius, che risulta quindi essere la località più costosa tra quelle più prenotate per i primi due mesi d'estate.