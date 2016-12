in viaggio con fido

Viaggi

L'italia è circondata dal mare e le dog beach sono sempre in crescita lungo tutta la costa italiana. Ecco le migliori divise per regione

Per chi ama andare al mare con il proprio cane le possibilità sono tantissime, anche perché in alcune spiagge possiamo anche trovare un veterinario, oltre al bagnino e a tutti i confort per il nostro compagno peloso.

Ecco quindi la lista delle cinque migliori dog beach italiane

1. Bau Village (Albisola, Liguria)

In Liguria nella stupenda località di Albisola Marina in provincia di Savona si trova questa fantastica spiaggia privata, dove sono ammessi cani di tutte le taglia, e dove alla reception viene consegnato un kit composto da paletta e sacchetto e da una ciotola.

2. Bagno 82 No Problem (Rimini, Emilia Romagna)

Poteva Rimini, capitale del divertimento e delle vacanze della Riviera Romagnola, essere da meno? Anche qui su un arenile privato il nostro fido potrà trovare fontanelle per abbeverarsi, play dog agility area, consulenza con comportamentalista cinofilo, dog sitter e veterinario.

Sono offerte ciotole con acqua fresca, stuoie, sacchetti e, su richiesta, lettino per il cane.

3. Dog Beach (San Vincenzo, LI, Toscana)

In piena Costa degli Etruschi, circondati da una pineta fresca pulita ed accogliente c’è una vera e propria oasi per il nostro peloso. La Toscana da sempre è molto attenta agli animali e in questa come in moltre altre zone dedicate sono ammesse tutte le taglie, sono disponibili pet sitter qualificati , area divertimento, accessori per cani.

Da ricordare che la domenica è presente un veterinario ed è consentito l’accesso al mare agli animali con certificato sanitario in regola

4. Bau Beach (Maccarese, Roma, Lazio)

A poca distanza da Roma, si tratta di una spiaggia davvero speciale, dove i cani possono essere tenuti liberi, in modo da favorire la socializzazione intraspecifica; obbligatorio il possesso del libretto sanitario in regola

5. Porto Fido (Santa Teresa di Gallura, Sardegna)