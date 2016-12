Winterland-Castell'Arquato il paese del Natale

Viaggi

Dall' 8 dicembre 2016 al 22 gennaio 2017 nel centro medievale di Castell'Arquato (PC), Bandiera arancione del Touring Club, Borgo eletto tra i Gioielli d’Italia e i Borghi più belli d'italia, potrete ammirare più di cento presepi in un percorso unico, tra presepi meccanici, della tradizione, d'artista e mostre collettive.

Nel Palazzo del Podestà, in Piazza Municipio, la mostra “Presepi nel Mondo” vi condurrà attraverso scenari inconsueti, mentre nelle Grotte di Santo Spirito in via della Riva la mostra “Natale, la tenerezza di Dio”, riporterà l’atmosfera ad una dimensione più familiare ed intima.

L’albero di Natale sarà invece protagonista di un contest per premiare il migliore e più originale.

Il borgo in veste natalizia festeggerà inoltre la terza edizione di Winterland giovedì 8 dicembre. In occasione dell’evento potrete passeggiare tra le vie acciottolate dell’antico borgo alla scoperta dei mercatini di artigianato legato al Natale e gustare specialità tipiche gastronomiche in versione “street food”. Concerti e musica natalizia riempirà le vie del borgo...

Un dolce appuntamento per i più golosi presso l’Enoteca Comunale in Piazza Municipio: i maestri pasticceri della Val d’Arda si sfideranno in duello sul più tradizionale dei dolci natalizi: il panettone.