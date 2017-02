Nemi, un febbraio ricco di eventi dedicati all'amore

Viaggi



Nella settimana che andrà dal 4 al 14 Febbraio Nemi inviterà i turisti e i cittadini del Lazio con comunicazioni mirata a passare un febbraio nel Borgo tra arte, storia e gastronomia in una magica atmosfera romantica.

La splendida terrazza degli innamorati farà da cornice in questo viaggio d'amore. Si potrà visitare anche la mostra scultorea dal titolo " Gli Angeli Terreni " di Massimo Manzo presso la Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli che verrà inaugurata il 4 Febbraio alle 16:30 promossa dall'assessore alla cultura Edy Palazzi.

Nel centro storico verrà inoltre allestito un percorso dedicato agli innamorati. In alcuni punti simbolo del centro storico si potranno ammirare dei grandi cuori dipinti a mano e realizzati per questa occasione.

Ogni cuore avrà al suo interno una dedica all'amore. Un "Ti Amo" dipinto in ogni lingua potrà diventare la cartolina perfetta per un selfie condividendolo con #nemi su instagram. Inoltre nella giornata di Domenica 12 febbraio e Martedì 14 le vie del centro storico di Nemi verranno animate da una colonna sonora romantica e dalla musica live di un violinista.

Lancio un appello a tutti coloro che credono nell'amore e sono innamorati - dichiara il sindaco Bertucci - Nemi è un comune che per le sue caratteristiche da sempre è la cartolina perfetta per qualsiasi storia d'amore. Via spetto in questo mese di febbraio per vivere con noi l'emozioni dell'amore e festeggiare San Valentino tra cultura, musica e buon cibo.