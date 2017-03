Viaggi



La destinazione Castelli Romani sarà presentata nei prossimi giorni al "ITB Berlin Travel fair", una tra le più importanti Fiere e Borse turistiche del mondo, sicuramente la più grande in termini di pubblico, operatori partecipanti e destinazioni ospitate. A promuovere il territorio sarà di nuovo la DMO (Destination Management Organization) Castelli Romani, accompagnata da quattro agenzie castellane di incoming e 4 strutture ricettive: Wine&Dine Holidays, Enzian Viaggi, Vip Tour, Meladiverto, Hotel Castel Vecchio, Villa del Cardinale, Monte Due Torri Agriturismo e il Borgo. La DMO, alla seconda missione internazionale per il 2017, sarà ospite della Regione Lazio all'interno dello stand ENIT.



La fiera, oltre ai tre giorni riservati ai tour operator di tutto il mondo, sarà per due giorni aperta al pubblico tedesco. La Germania rappresenta un target molto interessante se pensiamo che nel 2015 il 77,1% della popolazione ha effettuato almeno un viaggio, con una frequenza media di 1,3 viaggi per turista. Se affianchiamo a questo dato le stime del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISET) che prevedono un incremento dell'incoming internazionale in Italia pari a +3,3% nel 2016 e al +3,6% nel 2017, la partecipazione della DMO Castelli Romani all'ITB di Berlino è ancora più significativa e giustificata.

Le caratteristiche dei Castelli Romani si sposano con i gusti del turista tedesco: il clima mite, il ricco patrimonio archeologico-culturale, la varietà enogastronomica, la bellezza dei paesaggi, l'offerta lacuale. Ed ancora, le feste e le sagre tradizionali, la vacanza attiva, il cicloturismo e i cammini sono tutte attrazioni che il turista tedesco ricerca in una vacanza.

Materiale divulgativo, tra cui mini-guide in inglese e tedesco, mappe ed offerte commerciali sono i mezzi con cui gli operatori castellani e la DMO promuoveranno la destinazione. Inoltre il giorno venerdì 10 marzo alle 12.00, si terrà una conferenza stampa di presentazione della Regione Lazio all'interno della quale anche i Castelli avranno la propria parte, accompagnati dalla degustazione di prodotti tipici, un'attrazione sempre vincente che resta nel cuore dei tour operator internazionali e dei giornalisti.